Зинедин Зидан: «Для меня Бензема – лучший в мире нападающий»

Автор: Никола Косич 0

Бензема

Главный тренер «Реал Мадрида» Зинедин Зидан дал оценку игре форварда Карима Бензема. Напомним, что 21 апреля в игре против «Атлетик Бильбао» Бензема сделал хет-трик.

«Я знаю, какой игрок Карим, и его партнеры знают все о его манере игры и о том, как он может помогать команде.  Он забил невероятное количество голов, это правда, я очень рад за него. Но я не удивлен тем, что он делает.  Для меня он лучший нападающий в мире, но у каждого есть свое мнение насчет лучших», – сказал Зидан.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании сыграл 33 матча, забил 21 гол и 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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