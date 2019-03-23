Зинедин Зидан в личной беседе заверил Марко Асенсио, что у него будет ключевая роль в «Реале»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Зидан

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан провел личную беседу с полузащитником Марко Асенсио. Он доверяет футболисту.

Француз заверил 23-летнего хавбека в том, что рассчитывает на него. Он также посоветовал игроку не покидать клуб.

«Ты будешь играть ключевую роль в этой команде. Хочу, чтобы ты был с нами», – сказал Зидан. Асенсио регулярно играл во время первого периода работы Зидана в клубе, а в этом сезоне при Сантьяго Солари он потерял место в стартовом составе.

Руководство «Реала» и президент Флорентино Перес согласен с позицией Зидана в отношении Асенсио.

В 22 матчах Ла Лиги в этом сезоне (14 – в старте) Асенсио забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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