Зинедин Зидан в личной беседе заверил Марко Асенсио, что у него будет ключевая роль в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан провел личную беседу с полузащитником Марко Асенсио. Он доверяет футболисту.

Француз заверил 23-летнего хавбека в том, что рассчитывает на него. Он также посоветовал игроку не покидать клуб.

«Ты будешь играть ключевую роль в этой команде. Хочу, чтобы ты был с нами», – сказал Зидан. Асенсио регулярно играл во время первого периода работы Зидана в клубе, а в этом сезоне при Сантьяго Солари он потерял место в стартовом составе.

Руководство «Реала» и президент Флорентино Перес согласен с позицией Зидана в отношении Асенсио.

В 22 матчах Ла Лиги в этом сезоне (14 – в старте) Асенсио забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca