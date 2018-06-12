Андрей Лунев: «Саудовцы не окапываются в обороне, пытаются играть в атакующий футбол»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Lunev

Вратарь сборной России Андрей Лунев рассказал о подготовке команды к матчу открытия ЧМ-2018. Россия сыграет против сборной Саудовской Аравии.

«Мы через день смотрим видео, нам показывают атаку и оборону [соперника], еще два дня осталось до игры, сегодня будет разбор, завтра, думаю, еще покажут.

С каждым днем все больше и больше получаем информации о Саудовской Аравии. Команда старается играть вперед, игроки бегут, все передачи вперед.

Если сравнивать с кем-то, то это не такая команда, которая окапывается в обороне, ждет своего шанса, это команда, которая пытается играть в атакующий футбол, с такими приятно играть», – сказал Лунев.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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