Андрей Лунев: «Саудовцы не окапываются в обороне, пытаются играть в атакующий футбол»

Вратарь сборной России Андрей Лунев рассказал о подготовке команды к матчу открытия ЧМ-2018. Россия сыграет против сборной Саудовской Аравии.
«Мы через день смотрим видео, нам показывают атаку и оборону [соперника], еще два дня осталось до игры, сегодня будет разбор, завтра, думаю, еще покажут.
С каждым днем все больше и больше получаем информации о Саудовской Аравии. Команда старается играть вперед, игроки бегут, все передачи вперед.
Если сравнивать с кем-то, то это не такая команда, которая окапывается в обороне, ждет своего шанса, это команда, которая пытается играть в атакующий футбол, с такими приятно играть», – сказал Лунев.
Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»