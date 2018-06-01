Жозе Моуринью хочет заполучить Александра Головина

Автор: Тимофей Поршнев 0

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен приобрести полузащитника ЦСКА Александра Головина. Он посетил товарищеский матч Австрии и России.

Ранее сообщалось, что Моуринью интересуется нападающим Марко Арнаутовичем и приехал на товарищеский матч Австрии и России, чтобы посмотреть его в деле. Однако, по информации английского таблоида, истинной целью португальца был 22-летний Головин. Моуринью рассчитывает, что россиянин сможет заменить Хуана Мату, который, скорее всего, покинет манкунианцев этим летом.

Отмечается, что наставник «МЮ» был впечатлен игрой Головина в матчах Лиги чемпионов, кроме того, в его пользу говорят молодой возраст и сравнительно небольшая цена – около 15 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

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