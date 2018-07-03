Юрий Газинский: «Акинфеев — это машина»

Полузащитник сборной России Юрий Газинский после тренировки в Новогорске отметил, что наша команда в матче с хорватами в 1/4 финала ЧМ-2018 будет биться через не могу. Игрок также рассказал о впечатлениях от игры вратаря сборной Игоря Акинфеева.

— Одно испанское СМИ назвало вас трактором. Насколько вам подходит такое прозвище?

— Приятно, когда делают комплименты, спасибо им за это.

— В Сочи будет очень душно играть. Поляки, например, жаловались, что трудно тренироваться. Готовы к тому, что бегать будет еще тяжелее?

— Я давно живу в Краснодаре и знаю, какая там погода. Обе команды будут находиться в одинаковых условиях. Выхода нет, надо играть. Будем биться через не могу.

— Вы угадали, что Акинфеев отобьет два пенальти. Какой прогноз еще сделаете?

— На самом деле не люблю давать прогнозы, просто тогда у меня была чуйка, что Игорь отобьет два пенальти. Потому что Акинфеев — машина.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»