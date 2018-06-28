«Фиорентина», «РБ Лейпциг», «Вест Хэм» и «Лион» интересуются Ильей Кутеповым

Автор: Тимофей Поршнев 0

Kutepov

Несколько европейских клубов проявляют интерес к защитнику «Спартака» и сборной России Илье Кутепову. Среди них команды из Англии, Германии и Италии.

Защитник «Спартака» Илья Кутепов может продолжить карьеру в Италии.

25-летним россиянином интересуется «Фиорентина». Флорентийский клуб в минувшем сезоне занял 8-е место в серии А.

Флорентийцы являются основным претендентом из-за желания самого игрока выступать в Италии и невысокой суммой выкупа. В Кутепове также заинтересованы «Лион», «Вест Хэм» и «РБ Лейпциг».

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttomercatoweb

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