Фолы Юссуфа Поульсена привели к пенальти в ворота Дании в двух матчах чемпионата мира подряд

Сборная Дании сыграла вничью с Австралией во втором матче ЧМ-2018 (1:1). Датчане пропустили гол с пенальти.

Австралийцы забили на 38-й минуте с пенальти – Майл Единак реализовал 11-метровый после игры рукой Юссуфа Поульсена в собственной штрафной.

После фолов 24-летнего Поульсена пенальти в ворота Дании назначили во втором матче подряд – в первой игре против Перу он сфолил на Кристиане Куэве.

Это всего второй такой случай в истории чемпионатов мира и первый за 80 лет.

В последний раз пенальти в свои ворота в двух матча ЧМ подряд зарабатывал бразилец Домингос да Гия в 1938 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Mister Chip