Гильем Балаге: «Реал» не планирует отпускать Бэйла»

«Реал» не будет принимать поспешных решений по поводу будущего форварда Гарета Бэйла и проявит терпение. В последнее время игрок подвергается критике со стороны болельщиков и экспертов на старте сезона из-за слабой формы.

«Бэйл был освистан в последних 3 домашних матчах «Реала». Пора уходить? У него еще 5 лет по контракту, и Флорентино Перес хочет подождать, когда Гарет вернется к своей лучшей форме.

Во-первых, в ноябре он получил травму и пока не восстановился полностью, нужно время, в том числе и потому, что он слишком быстро старался вернуться на поле.

За этот год он практически не играл, поэтому физически он далеко не в лучших кондициях. Ему не нравится свист трибун, но ему придется привыкать к этому, потому что болельщики «Реала» требовательны», – рассказал журналист Гильем Балаге.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports