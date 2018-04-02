Правительство РФ выделило более 2,5 млрд рублей на временную инфраструктуру к ЧМ-2018

В преддверии чемпионата мира Правительство выделило очередную сумму. На монтаж временной инфраструктуры к ЧМ-2018 выделено более 2,56 млрд рублей.

Сумма распределена между 10 регионами. Эти средства уйдут на монтаж и демонтаж временных сооружений к чемпионату мира.

Изначально в бюджете на эти цели была заложена более крупная сумма, нераспределенные 260 миллионов будут направлены на другие направления подготовки к чемпионату мира.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт Правительства России