Правительство РФ выделило более 2,5 млрд рублей на временную инфраструктуру к ЧМ-2018

Автор: Лидия Дидык 0

чемпионат мира 2018

В преддверии чемпионата мира Правительство выделило очередную сумму. На монтаж временной инфраструктуры к ЧМ-2018 выделено более 2,56 млрд рублей.

Сумма распределена между 10 регионами. Эти средства уйдут на монтаж и демонтаж временных сооружений к чемпионату мира.

Изначально в бюджете на эти цели была заложена более крупная сумма, нераспределенные 260 миллионов будут направлены на другие направления подготовки к чемпионату мира.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт Правительства России

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