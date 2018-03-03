Лоренцо Инсинье станет клиентом Мино Райолы

Известный футбольный агент Мино Райола заявил, что вскоре будет представлять интересы полузащитника «Наполи» Лоренцо Инсинье. Ранее агент утверждал, что не имеет никаких контактов с футболистом.

«Сильно разочарован тем, что ЧМ-2018 пройдет без Италии. Мне обидно за своих клиентов – Доннарумму, Верратти, Бонавентуру, Балотелли, Инсинье.

Являюсь ли я агентом Инсинье? В настоящее время он решает вопрос [о расставании] со своим агентом. Лоренцо – замечательный игрок. «Наполи» не хочет продавать свои ценные активы. Посмотрим, где он будет играть в будущем», – сказал Райола.

Контракт Инсинье с «Наполи» рассчитан до 2022 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Rai Sport