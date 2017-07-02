Леонид Слуцкий: «Я бы хотел, чтобы была сборная СССР, а не сборная России»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий поделился своим мнением о том, почему наша национальная команда не может добиться серьезных успехов в футболе. Специалист также сделал прогноз на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в России.

«На чемпионате мира Россия будет в первой корзине, и мы надеемся, что нам достанется более легкая группа, нежели та, что мы получили на Евро-2016 (с Англией, Уэльсом и Словакией). Думаю, попадание в четвертьфинал будет для нас отличным результатом.

Над вопросом, почему такая большая страна, как Россия, не может добиться серьезных успехов в футболе, я думал много раз, но ответа так и не нашел. Есть объективные причины, такие, как погодные условия: мы можем играть только 4-5 месяцев в году. В остальное время погода попросту не позволяет проводить матчи. Другая причина – генетические качества, многое зависит от преемственности поколений. У нас была действительно сильная сборная еще в союзные времена. Если бы сейчас собрать сборную футболистов с постсоветского пространства, она была бы фаворитом любого турнира. Но времена изменились. Перед каждым крупным турниром наши болельщики надеются на удачный результат, но каждый раз испытывают огромное разочарование.

Я бы хотел, чтобы была сборная СССР, а не сборная России. У нас было много украинских, белорусских, армянских, грузинских игроков. В том же кавказском регионе очень хорошие погодные условия для футбола. Или взять, к примеру, Армению. За их сборную выступает Генрих Мхитарян – возможно, лучший футболист с постсоветского пространства в данный момент. Можно вспомнить Шевченко, Реброва, Глеба. Если бы эти ребята играли вместе все время, они добились бы серьезных успехов.

Для меня работа в сборной и в клубе – разные вещи. И когда у тебя только неделя на подготовку перед важным турниром, сложно достичь успеха. Я хотел бы иметь большее влияние на команду и иметь больше времени в распоряжении, чтобы донести футболистам свои идеи, свою философию, свои принципы.

Думаю, таким человеком, кто поведет сборную России на чемпионате мира, может стать Игорь Акинфеев. Капитан сборной, отличный футболист. На сегодняшний день вратарская позиция для нас действительно очень важна», – сказал Слуцкий.

Слуцкий возглавлял сборную России с августа 2015 года по июнь 2016, вместе с которой не смог выйти из группы на Евро-2016. В настоящий момент россиянин является тренером английского «Халл Сити».

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс