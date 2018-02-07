Руслан Камболов и Иван Князев подозреваются в нарушении антидопинговых правил

Международная федерация футбола проводит расследование в отношении Руслана Камболова и Ивана Князева. Игроков подозревают в нарушении правил, связанных с употреблением допинга.

«Был список из 11 футболистов, на которых пришел запрос. По двоим из них — Камболову и Князеву — начали расследование. В данном случае РФС — это не субъект допинг-контроля, это не связано со сборной, мы просто можем запрашивать или давать информацию. Спортсмены тестируются на соревнованиях, еврокубках, в сборных. Мы абсолютно открыты, Камболов и Князев дали показания. Посмотрим, куда это пойдет», — заявил Виталий Леонтьевич.

Напомним, в сентябре ФИФА запросила информацию по 11 российским футболистам. Тогда допинг-пробы 9 из 11 фигурирующих в докладах ВАДА игроков дали отрицательные результаты на запрещенные средства.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС