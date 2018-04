Андрей Аршавин стал участником потасовки после матча «Астаны» и «Кайрата»

Футболисты "Астаны" и "Кайрата" устроили потасовку на поле после финального свистка. Сам же матч завершился ничьей — 1:1. Оба гола были забиты во втором тайме: у "Астаны" отличился Бахтиер Зайнутдинов, а у "Кайрата" — вышедший на замену Андрей Аршавин.

A post shared by 🇰🇿ZTB.KZ (@ztb_kz) on Apr 14, 2018 at 4:25am PDT