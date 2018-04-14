Андрей Аршавин стал участником потасовки после матча «Астаны» и «Кайрата»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин толкнул игрока «Астаны» Марина Томасова по завершении сегодняшнего матча в рамках чемпионата Казахстана. Из-за этого инцидента футболисты обеих команд начали потасовку.

«Я могу взять вину на себя. Мне мяч ударился в спину, и я подумал, что это Ласло Кляйнхайслер. Ударил с лета и удачно попал в него (улыбается). Он, кстати, мне ничего не сделал. А Томасов взял за ухо меня, что привело меня в гнев. За это я извиняюсь. В остальном, инцидент исчерпан. Во всяком случае, для меня», — так эпизод прокомментировал Аршавин.

Встреча между «Астаны» и «Астаны» завершился вничью — 1:1. 36-летний россиянин вышел на замену и забил единственный мяч своей команды.

Фото: Global Look Press

Источник: Ztb.kz