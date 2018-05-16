Лига Европы. Финал. «Атлетико» обыграл «Марсель» и выиграл трофей

В финале Лиги Европы в Лионе столкнулись испанский «Атлетико» и французский «Марсель». В напряженной борьбе «Атлетико» одержал уверенную победу.

Лига Европы. Финал

МАРСЕЛЬ — АТЛЕТИКО — 0:3 (0:1).

Лион. 16 мая.

Стадион «Стад де Люмьер». 57898 зрителей.

Судья: Бьорн Куйперс (Нидерланды).

«Марсель»: Манданда, Густаво, Рами, Амави, Сарр, Сансон, Замбо-Ангисса, Пайе (Лопес, 32), Окампос (Клинтон, 55), Товен, Жермен (Митроглу, 74).

«Атлетико»: Облак, Годин, Хименес, Лукас, Врсалько (Хуанфран, 46), Габи, Сауль, Коке, Корреа (Парти, 88), Коста, Гризманн (Торрес, 90).

Голы: 0:1 — Гризманн (21), 0:2 — Гризманн (50), 0:3 — Габи (89).

Предупреждения: Врсалько (23), Амави (38), Луис Густаво (74), Лукас (78).

12 (2) удары (в створ) 12 (4)

18 фолы 9

1 угловые 6

0 офсайды 3

54 % владения мячом 46

Действительно удивительный финал. «Атлетико» вылетел в Лигу Европы, провалив групповую стадию Лиги чемпионов, а «Марсель» с самого начала боролся за трофей. Для мадридской команды это уже 5-й финал за 9 лет. В 2010 и 2012 годах «матрасники» уже выигрывали Лигу Европы. Что касается «Марселя», то ни сама команда, ни один французский клуб пока турнир не покорил. Не получилось этого и на сей раз. Мадридский «Атлетико» вновь одерживает победу во втором по значимости еврокубке.

Фото: официальный твиттер ФК «Атлетико Мадрид»

Источник: Еженедельник «Футбол»