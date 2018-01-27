Бывшая жена Александра Сапеты обвиняет игрока в похищении их сына

У полузащитника «Динамо» Александра Сапеты семейные проблемы. Бывшая жена футболиста Инна подала на него заявление в полицию.

«Я направила в правоохранительные органы заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности бывшего супруга Александра Сапету по факту противоправных действий, направленных на существенное занижение алиментов, положенных нашему общему малолетнему сыну Александру.

Так, летом 2017 года Сапета под видом краткосрочного общения с ребенком похитил у меня Сашу и около двух месяцев не позволял нам с сыном увидеться и даже поговорить по телефону. Я обращалась в полицию, органы опеки, но Саша оставался у отца.

Далее под угрозой того, что я никогда не увижу больше своего сына, бывший муж фактически принудил меня подписать мировое соглашение, согласно которому сумма алиментов существенно снижается.

Данное мировое соглашение не было утверждено судом в связи с тем, что дело о взыскании алиментов уже рассмотрено, решение о взыскании в мою пользу четверти всех доходов футболиста вступило в законную силу, выдан исполнительный лист.

Мировое соглашение было возвращено судом. Несмотря на это, Сапета, желая занизить алименты, использовал это мировое соглашение для существенного уменьшения размера алиментов, в связи с чем были нарушены интересы моего несовершеннолетнего ребенка.

Полагаю, что в данном случае затрагивается и имидж клуба с историей и великими традициями, которым поведение футболиста не соответствует», – заявила жена.

Фото: Global Look Press

Источник: 8news.ru