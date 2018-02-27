С сезона 2019/20 в АПЛ будет проводиться зимняя пауза

Автор: Дмитрий Темников 0

МЮ - Ливерпуль

FA согласовала с АПЛ введение зимней паузы. Об этом сообщают британские СМИ.

Все матчи пятого раунда Кубка Англии будут перенесены на середину недели. Это будет сделано для разгрузки в плотном календаре английских команд и освобождения около двух недель в начале февраля. Это окно будет использовано в качестве зимней паузы во всех лигах страны.

Как сообщается, перерыв станет ежегодным. Данная пауза не изменит график традиционных Boxing Days, которые проводятся в конце декабря — начале января.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times 

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