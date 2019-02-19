Крис Саттон: «Матч с «Манчестер Юнайтед» был для Маурицио Сарри последним»

Экс-игрок «Челси» Крис Саттон считает, что главный тренер лондонского клуба Маурицио Сарри в ближайшее время будет отправлен в отставку. Лондонский клуб потерпел поражение в матче Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.

«Это был последний матч Маурицио Сарри в «Челси». Его уволят по многим причинам. Он сам говорил, что не может мотивировать игроков, кроме того, он не способен адаптироваться и подстраиваться под ситуацию.

Сарри пробудет на своем посту максимум до утра. Зачем рисковать и оставлять его до матча с «Манчестер Сити»?» – сказал Саттон.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC