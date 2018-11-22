РПЛ: «Проведение матча в манеже Красноярска нанесет ущерб российскому футболу»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Российская Премьер-Лига выступила против решения бюро исполкома РФС. Бюро ранее в виде исключения допустило крытый футбольный манеж «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске.

Манеж должен провести матч 16-го тура РПЛ между красноярским «Енисеем» и грозненским «Ахматом».

«Российская Премьер-Лига заявляет, что направила в РФС свою позицию против проведения данного матча в манеже накануне заседания Бюро. Считаем, что регламент РПЛ предусматривает несколько вариантов для организации вышеназванной игры на стадионе соответствующей категории, полностью отвечающему техническому регламенту Премьер-Лиги, требованиям основного вещателя и принципиальному решению общего собрания клубов РПЛ о создании равных условий для всех команд.

Проведение матча в манеже не позволяет организовать трансляцию должного качества и реализовать рекламные обязательства партнеров Лиги в полном объеме и нанесет серьезный репутационный ущерб всему российскому футболу», — говорится на официальном сайте лиги.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт РПЛ

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