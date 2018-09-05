Франческо Тотти: «Цель «Ромы» – места со второго по четвертое в серии А, а также выход из группы в ЛЧ»

Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал старт команды в серии А. За три тура «Рома» набрала четыре очка.

«Никто из нас не ожидал, что мы вот так начнем сезон. Для нас это особый период, но мы не можем начать указывать пальцем. До сих пор у всех больших команд в лиге были сложности, кроме «Ювентуса» – они проводят отдельную кампанию.

Наша цель – место между вторым и четвертым, а также выход из группы в ЛЧ. Ди Франческо – один из лучших, он докажет это со временем: он знает, как справиться с этой ситуацией, но нам нужна поддержка болельщиков», – сказал Тотти.

На стадии группового этапа Лиги чемпионов «Рома» сыграет с ЦСКА, «Реалом» и «Викторий Пльзень». Прошедший сезон «волки» закончили на третьем месте с 77 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia