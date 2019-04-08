Массимо Каррера: «Согласился на покупку Роши за 8 миллионов»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился подробностями перехода в московский клуб полузащитника Педро Роши из «Гремио». На данный момент бразилец находится в аренде в «Крузейро».

«Летом 2017 года я просил купить двух футболистов «Гремио» — Луана и молодого перспективного форварда Эвертона. Игроков мне рекомендовал известный бразильский агент Жилмар Велоз, мнению которого я доверяю. Луан оказался слишком дорогим, а Эвертона не одобрила селекционная служба «Спартака».

За несколько часов до закрытия трансферного окна клуб предложил мне Педро Рошу. Я согласился, зная, что впереди у нас длинный и сложный сезон с борьбой на три фронта. Вице-президент тогда попросил меня, как обычно в таких случаях, подтвердить мое согласие, отправив сообщение президенту, что я и сделал.

Хочу прояснить, что я видел своими глазами сообщение, в котором представитель Педро Роши объявил: отступные игрока по контракту с «Гремио» составляют 8 миллионов евро. На эту цифру я и давал свое согласие. Ну и был сильно удивлен и расстроен, когда через какое-то время господин Федун сообщил мне, что «Спартак» заплатил за Рошу в два раза больше», – сказал Каррера.

Педро Роша провел 11 игр и забил один гол за «Спартак».

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24