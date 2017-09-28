Глава службы безопасности «Зенита»: «Болельщики не поджигали кресла в Краснодаре»

Глава службы безопасности «Зенита» Юрий Федоров рассказал о выезде фанатов клуба на матч с «Краснодаром». Он объяснил, почему у некоторых болельщиков возникли проблемы со входом на стадион.

«Мы очень сожалеем о произошедших инцидентах на матче с «Краснодаром». К сожалению, имела место рассогласованность в действиях между нами и службой безопасности «Краснодара». У нас исторически прекрасные отношения с этим клубом, поэтому мы заранее приняли решение о взаимном обмене бесплатными билетами. Наша служба безопасности отправила заявку, где указала, что ориентировочно будет тысяча человек. К сожалению, эта заявка была воспринята «Краснодаром» как заявка на выделение билетов. Поэтому такое количество нам и было выделено. По факту же на выезд приехало на 150 болельщиков больше, естественно, они захотели сидеть со своими на гостевом секторе, и это стало причиной проблем.

Мы обратились к «Краснодару» с просьбой допустить этих людей на трибуны под нашу же ответственность. Договорились с органами правопорядка и убедили руководство «Краснодара», что болельщиков все-таки надо запустить. Но прошли не все, поэтому все равно остались недовольные. Решение организационных вопросов затянулось до конца первого тайма. Конфликтная ситуация на входе вызвала обоюдную негативную реакцию со стороны болельщиков и полиции. С нашего сектора пошел отток болельщиков. Еще после перерыва некоторые вынуждены были сами уезжать, потому что был поезд, самолет, чтобы успеть к понедельнику в Петербург.

Фанаты «Зенита» не поджигали кресла. Читал эту информацию, она не соответствует действительности. Я пообщался с руководством координационного штаба по итогам матча и полицией, которая контролирует все через видеосистему. По их данным, болельщики не подожгли ни одного кресла. Была подожжена тряпка между креслами, но никакого ущерба нанесено не было. И не подтверждается информация о нанесении тяжких телесных повреждений нашим фанатам. Речь шла о том, что кто-то сломал ногу. По данным полиции «Краснодара», ни один из болельщиков «Зенита» не обращался за медицинской помощью.

Это абсолютно не так, что приказ не пускать болельщиков отдал лично Галицкий. Галицкий вкладывает огромные средства в свой клуб. Решение принималось без его участия. Я знаю, что руководители наших клубов созванивались после матча, обсуждали случившееся, взаимные извинения были принесены. Все очень расстроены. Мы очень ценим гостеприимство «Краснодара» и прекрасно понимаем его трепетное отношение к стадиону. Точно так же, как и они, считаем неприемлемым использование пиротехники на стадионе, и поэтому то, что на нашей трибуне были зафиксированы три факта использования пиротехники, является серьезным основанием для разбирательств внутри клуба», — сказал Федоров.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт день за днем