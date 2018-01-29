Букмекер предложил 30 тысяч долларов за бой тренера сборной Ирландии с журналистом

Букмекерская компания Paddy Power пожертвует 25 тысяч евро (31,2 тысячи долларов) на благотворительность за то, что главный тренер сборной Ирландии по футболу Мартин О’Нил и журналист Тони О’Донохью проведут боксерский поединок.

На минувшей неделе О’Нил продлил свой контракт со сборной Ирландии и высказался о словесной перепалке с журналистом телеканала RTE, которая имела место после поражения ирландцев от Дании в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2018.

Главный тренер назвал слова О’Донохью настоящей словесной атакой. После этого в Paddy Power предложили мужчинам выяснить отношения на боксерском ринге. Компания готова сделать пожертвование на благотворительность в размере 25 тысяч евро в случае, если поединок состоится.

Более того, букмекер уже принимает ставки на возможный поединок. Поставить на успех тренера можно с коэффициентом 1,25 (шансы — 73%). Вероятность того, что победит журналист, оценивается коэффициентом 3,5 (27%).

«Учитывая «стальную волю» О’Нила, мы считаем его фаворитом. Думаю, это будет большой удачей для О’Донохью — победить. Хотя мы помним, что наш главный тренер не всегда хорош в поединках на вылет», — прокомментировали ситуацию в Paddy Power.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Фото: Global Look Press

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