Лига Европы. 5-й тур. «Зенит» одержал минимальную победу над «Копенгагеном»

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» принимал «Копенгаген». Благодаря голу Мака хозяева одержали победу — 1:0.

Лига Европы. 5-й тур

ЗЕНИТ — КОПЕНГАГЕН — 1:0 (0:0)

Санкт-Петербург. 29 ноября.

Стадион: «Санкт-Петербург». 45 199 зрителей.

Судья: Славко Винчич (Словения).

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Мевля, Кузяев, Мак, Паредес, Ерохин (Маркизио, 74), Эрнани (Оздоев, 88), Дзюба, Дриусси (Заболотный, 60).

«Копенгаген»: Андерсен, Анкерсен, Вавро (Папаяннопулос, 54) , Бьелланд, Бенгтссон, Хольсе (Фальк, 60), Зека, Грегуш, Сков (Винд, 79), Н’Дойе, Сотириу.

Гол: 1:0 — Мак (59).

Предупреждения: Сков (63), Ерохин (67), Зека (73), Оздоев (88).

8 (2) удары (в створ) 11 (3)

10 фолы 14

5 угловые 3

0 офсайды 2

41 % владения мячом 59

В начале матча хозяева сразу же забрали себе мяч. Но это особо ни к чему не приводило. Команды показывали вязкую игру, почти без атак. Только на 31-й минуте случился первый опасный момент: Паредес плотно пробил издали, но мяч пролетел выше ворот. Во втором тайме команды начали просыпаться. На 58-й минуте «Зенит» забил: Кузяев получил мяч на линии штрафной и покатил его на Мака, который пробил низом. Мяч рикошетом от игрока «Копенгагена» залетел в ворота. После пропущенного гола гости начали активнее играть в атаке. На 74-й минуте Грегуш бил из-за пределов штрафной, мяч пролетел рядом со штангой. Спустя время у датчан был еще один шанс: Лунев ошибся на выходе, Н’Дойе выиграл воздух и пробил, но выше ворот.

Фото: твиттер «Зенита»

Источник: еженедельник «Футбол»