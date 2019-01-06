«Бавария» и дортмундская «Боруссия» интересуются Альваро Моратой

Нападающий «Челси» Альваро Мората может покинуть клуб этой зимой. В трансфере испанца заинтересованы дортмундская «Боруссия» с «Баварией».

В трансфере испанского нападающего заинтересована также «Севилья».

Немецкие клубы в субботу направили «Челси» запросы относительно Мораты, но пока что никаких решений относительно его будущего принято не было.

Мората в кубковом матче с «Ноттингем Форест» оформил дубль, забив впервые с ноября. 26-летний испанец выступает за «Челси» с лета 2017 года. За полтора года в стане «аристократов» Мората сыграл 41 матч и забил 16 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca