«Бавария» и дортмундская «Боруссия» интересуются Альваро Моратой

Нападающий «Челси» Альваро Мората может покинуть клуб этой зимой. В трансфере испанца заинтересованы дортмундская «Боруссия» с «Баварией».
В трансфере испанского нападающего заинтересована также «Севилья».
Немецкие клубы в субботу направили «Челси» запросы относительно Мораты, но пока что никаких решений относительно его будущего принято не было.
Мората в кубковом матче с «Ноттингем Форест» оформил дубль, забив впервые с ноября. 26-летний испанец выступает за «Челси» с лета 2017 года. За полтора года в стане «аристократов» Мората сыграл 41 матч и забил 16 голов.
Фото: Global Look Press
Источник: Marca