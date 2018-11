«Штутгарт» катится в тартарары, «быки» боднули «Герту» и горе «Баварии». Главные события 10-го тура Бундеслиги

Покер «Хоффенхайма» в ворота «Байера» из Леверкузена. Марко Ройс вытаскивает очередную победу для «Боруссии» Д. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события прошедшего тура чемпионата Германии.

«Штутгарт» катится в тартарары

«Айнтрахт» из Франкфурта хорошенько поиздевался над обороной «Штутгарта». Первый мяч должен был залететь с ноги Йовича, но Циллер не позволил удару сбить себя с толку. Тогда успешно сыграл Аллер. Второй гол также был отбит голкипером «швабов». Однако мяч подхватил Ребич. Футболист «расстрелял» владения вратаря. Циллер оказался бессилен. Третий гол пришел от летевшего навстречу голкиперу Мюллеру.

Старт Бундеслиги «Штутгарт» проиграл в конец. Из 10 матчей «швабы» выиграли только один, против бременского «Вердера». «Штутгарт» катится в тартарары.

Покер «Хоффенхайма»

Встреча случилась между самыми результативными командами девятого тура: «Хоффенхаймом» и «Байером». Теперь оставалось выявить самый «голодный клуб » в Бундеслиге. Им оказался «Хоффенхайм». К 30-ой минуте команды успели обменяться голами. Штамповку мячей продолжили «сине-белые». Жоэлинтон вновь оформил дубль. А четвертый мяч Леверкузену закатил Грифо.

Ройс — победа «Боруссии»Д

Если бы не Марко Ройс, вряд ли у «шмелей» хватило энтузиазма держать игру под контролем. «Вольфсбург» подкрадывался к штрафной черно-желтых, но отправить мяч в сетку им так и не удалось. Зато это получилось у «Борусии». Санчо с фланга пробросил мяч Дилейни. Последний передал мяч Ройсу. Полузащитник прогулочным шагом отправил его в ворота «Вольфсбурга».

Счастье «Фрайбурга» — горе «Баварии»

«Фрайбург» загорелся после игры с «Боруссией» из Менхенгладбаха. «Раз мы обыграли «жеребцов», а они недавно сделали «Баварию», значит мы тоже способны помучить ребят из Мюнхена» — у кого-нибудь из игроков точно пронеслась похожая мысль. Победы не получилось. Но поводом для радости стала и ничья. Ее обеспечил «Фрайбургу» Хелер. За «Баварию» гол забил Гнабри. Однако больше у команды Ковача ничего не вышло.

«Быки» боднули «Герту»

Хет-трик Вернера отменился, но не отменилась победа «Лейпцига». Нападающему повезло дважды утереть нос обороне «Герты». Футболист готов был и третий раз поиздеваться над «старой дамой», но не удалось. Вернер уступил место Кунье, который и добил «Герту»

WOOOOHOOOOOOOOO 😍 Und da ist endlich das Ding ⚽⚽ ➡ von TIMO #WERNER !#BSCRBL (53.) 0:2 pic.twitter.com/ROeRkRovOZ — RB Leipzig (@DieRotenBullen) November 3, 2018

Скандал тура

В скандал «вляпалась» команда из Мюнхена. Жена полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера Лиза раскритиковала Нико Ковача. Девушка выложила в сторис фотографию с выходом на замену ее мужа. Лиза подписала публикацию:

«Прошло 70 минут, прежде чем он (Нико Ковач — прим.) додумался до очевидного».

"70 minutes until he had a flash of inspiration." Lisa Müller, Thomas Müller's wife, does not seem to be a fan of Niko Kovac… (📸 IG: lisa.mueller.official) pic.twitter.com/6LXNBUNvl8 — DW Sports (@dw_sports) November 3, 2018

Однако девушка извинилась перед главным тренером «Баварии» сразу после матча с «Фрайбургом». Она также удалила сторис, но не только ее одну. Лиза отписалась от Инстаграма мужа и убрала все фотографии с супругом. Сам Томас Мюллер постарался сгладить ситуацию, сославшись на то, что жена волнуется за него.

Гол тура

И вновь Хелер! Парень знает, что нужно сделать, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время. Или проще — забить мяч.

Lost the lead after an 89th-minute equalizer ⏱️

Fail to win at home for the fourth game in a row 🤨

Four points behind leaders Borussia Dortmund 🏆 Bayern back in crisis?#FCBayern #FCBSCF pic.twitter.com/bmqIhdyRRg — DW Sports (@dw_sports) November 4, 2018

Пижонство тура

Казалось мимо, но, когда рядом Марко Ройс, то ничего не летит мимо.

GOOOOAALLLLL Reus heads it in to make it 1-0! pic.twitter.com/vwNaMNd6bJ — Borussen ✍🏼 (@BorussenEditsV2) November 3, 2018

Результаты 9-го тура

Айнтрахт Ф – Штутгарт – 3:0 (2:0)

(Аллер, 11, Ребич, 32, Мюллер, 89).

Бавария – Фрайбург – 1:1

(Гнабри, 80, Хелер, 89).

Шальке 04 – Ганновер – 3:1

(Бенталеб, 57 – с пенальти, Вайдандт, 70, Эмболо, 71, Ут, 85).

Хоффенхайм – Байер – 4:1 (2:1)

(Нельсон, 19, Беллараби, 30, Жоэлинтон, 34, 73, Грифо 49).

Аугсбург – Нюрнберг – 2:2 (1:0)

(Финбогасон, 11, Фукс, 54, Шмид, 59, Мюль, 88).

Боруссия Д. – Вольфсбург – 1:0

(Ройс, 27).

РБ Лейпциг – Герта – 3:0 (1:0)

(Вернер, 7, 53, Кунья, 75).

Боруссия М. – Фортуна Дюсельдорф – 3:0

(Азар, 48 – с пенальти, 82, Хофман, 67).

Майнц – Вердер – 2:1 (1:0)

(Матета, 25, Гбамин, 51, Писсаро, 78).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Алькасер (Боруссия Д.), Аллер (Айнтрахт Ф.), Йович (Айнтрахт Ф.), Азар (Боруссия М.) — 7 голов

Текст: Дарья Григорьева

Фото: Global Look Press

