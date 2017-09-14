Ян Вертонген выбил Марио Гетце зубы в матче Лиги чемпионов

Автор: Лидия Дидык 0

Гетце

Хавбек дортмундской «Боруссии» Марио Гетце получил повреждение в матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:3). У футболиста сместились зубы после столкновения с соперником. 

Немец пострадал в единоборстве с защитником лондонцев Яном Вертонгеном. Гетце получил удар в лицо, в результате чего у него распухла губа и сместились зубы.

«У Гетце проблемы с зубами. Ему надо к врачу. Это выглядит не слишком хорошо.

У Марио сейчас не все зубы в правильном положении. Ему больно разговаривать», – сказал главный тренер «Боруссии» Петер Бос.

Судья Джанлука Рокки удалил Вертонгена по итогам эпизода, в котором пострадал Гетце.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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