Ян Вертонген выбил Марио Гетце зубы в матче Лиги чемпионов

Хавбек дортмундской «Боруссии» Марио Гетце получил повреждение в матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:3). У футболиста сместились зубы после столкновения с соперником.

Немец пострадал в единоборстве с защитником лондонцев Яном Вертонгеном. Гетце получил удар в лицо, в результате чего у него распухла губа и сместились зубы.

«У Гетце проблемы с зубами. Ему надо к врачу. Это выглядит не слишком хорошо.

У Марио сейчас не все зубы в правильном положении. Ему больно разговаривать», – сказал главный тренер «Боруссии» Петер Бос.

Судья Джанлука Рокки удалил Вертонгена по итогам эпизода, в котором пострадал Гетце.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com