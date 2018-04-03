Сергей Галицкий: ««Краснодар» в следующем сезоне возглавит Мурад Мусаев. Правда, у него нет соответствующей категории»

Со следующего сезона «Краснодар» возглавит Мурад Мусев. Об этом сообщил владелец «быков» Сергей Галицкий.

«Мы настроены очень сильно на свою академию. Клуб возглавит в следующем сезоне Мурад Мусаев. За шесть оставшихся игр он почувствует ритм. Он 12 лет уже тренирует, из них 6 лет тренирует в системе «Краснодара». Глубоко убежден, что мы должны доверять российским тренерам. С ним долгое время общался, долго о нем разговаривали с тренером академии.

Мы надеемся, что все игроки из нашей команды 99 года, с которой он работал, всей бандой ворвутся в основной состав. Есть, правда, небольшая проблема: у него нет соответствующей категории. Главным тренером будет Олег Фоменко, у которого есть категория.

Перед ним будут стоять те же задачи. У нас 5-6-я команда по бюджету, и он должен делать то, что должен делать.

Я не хочу там Тухелей и прочих иностранцев. Это наши ребята. В нашем клубе они всегда сделают больше, чем наемники, которые приехали сюда за зарплатой. Вот на таких ребятах будет строиться наш клуб», – сказал Галицкий в программе «8-16» в эфире телеканала «Наш футбол».

Напомним, вчера руководство и Игорь Шалимов прекратили сотрудничество. И.о. главного тренера «Краснодара» до конца сезона будет Олег Фоменко.

Фото: пресс-служба «Краснодара»

Источник: телеканал «Наш футбол»