Доменико Тедеско: «Стадион «Зенита» — просто супер»

Автор: Дарья Григорьева 0

Тедеско

Главный тренер «Шальке-04» Доминико Тедеско подвел итог товарищеской игры против «Зенита». Встреча команд завершилась победой петербургского клуба (2:1).

«Первое впечатление: мы очень довольны игрой. Многие из молодых футболистов получили возможность выйти на поле. Футболисты играли раскованно, выбирали те ходы, которые должны были. В целом получилось интересно. Для товарищеского матча сегодня на стадионе было очень много зрителей. Приятно чувствовать такую поддержку. Стадион — просто супер, болельщики близко сидят к полю, да и в целом очень красивая арена» — заявил Тедеско.

Напомним, что сегодня прошла товарищеская игра между «Зенитом» и немецким клубом «Шальке-04»

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»

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