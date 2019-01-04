Матч с «Вильярреалом» стал для Серхио Рамоса 800-м в карьере

Автор: Поршнев Тимофей 0

Серхио Рамос

«Реал» в гостевом матче 17-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Вильярреалом». Этот матч оказался особенным для Серхио Рамоса.

Для капитана мадридской команды Серхио Рамоса эта игра стала 800-й за карьеру во всех турнирах. 32-летний Рамос провел 589 матчей за «Реал», 161 – за сборную Испании, 50 – за «Севилью».

Своей первый матч на профессиональном уровне Рамос провел 1 февраля 2004 года. В этом же сезоне за 17 матчей Примеры Серхио забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Серхио Рамос был пойман на допинге в 2017 году

Хавьер Тебас: «Реал» и Рамос не нарушали антидопинговые правила»

Рамос

Лука Модрич, Серхио Рамос с семьей и Флорентино Перес посетят церемонию вручения «Золотого мяча»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 