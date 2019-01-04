Матч с «Вильярреалом» стал для Серхио Рамоса 800-м в карьере

«Реал» в гостевом матче 17-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Вильярреалом». Этот матч оказался особенным для Серхио Рамоса.

Для капитана мадридской команды Серхио Рамоса эта игра стала 800-й за карьеру во всех турнирах. 32-летний Рамос провел 589 матчей за «Реал», 161 – за сборную Испании, 50 – за «Севилью».

Своей первый матч на профессиональном уровне Рамос провел 1 февраля 2004 года. В этом же сезоне за 17 матчей Примеры Серхио забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal