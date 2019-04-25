Джейдон Санчо заинтересовал «Реал»

Полузащитник «Боруссии» Д Джейдон Санчо привлек внимание «Реала». Игрок вошел в сферу интересов мадридского клуба.

Как сообщает издание, сам главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан хочет видеть полузащитника в испанской команде. Но помещать возможному приобретению английского игрока может его цена, которая достаточно быстро растет. Ранее была информация, что за Санчо следят «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в нынешнем сезоне Бундеслиги полузащитник провел 30 матчей, забил 11 мячей и сделал 16 голевых передач.

Фото: Global Look Press

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