Гаджи Гаджиев: «Решение покинуть «Амкар» — моя. Работать в футболе дальше готов, а там, как Бог даст»

Автор: Дмитрий Темников 0

Гаджи Гаджиев

Главный тренер «Амкара» уйдет из клуба. Об этом заявил сам специалист. 

«Инициатива покинуть «Амкар» – моя. Это я сам источник, а не ваш инсайд.

– На ваше место претендует Вадим Евсеев?

Да, все верно. Он сидит рядом, мы обсуждаем с остальным штабом рабочие моменты.

– То есть вы приняли для себя окончательное решение?

Соответствующее обращение к руководству есть, а там дальше видно будет.

– Резвухин и Маслов тоже намерены покинуть клуб. Это из-за финансовых сложностей «Амкара»?

Этого не знаю, такие вопросы лучше задавать им самим.

– Для вас это последний клуб?

Силы есть, а на все воля Бога. Работать дальше готов, а там, как Бог даст», — заявил Гаджи Муслимович.

Напомним, в среду пермяки вылетели из 1/4 финала Кубка России. «Амкар» проиграл курскому «Авангарду» по пенальти (6:7), основное время же завершилось нулевой ничьей.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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