Гаджи Гаджиев: «Решение покинуть «Амкар» — моя. Работать в футболе дальше готов, а там, как Бог даст»

Главный тренер «Амкара» уйдет из клуба. Об этом заявил сам специалист.
«Инициатива покинуть «Амкар» – моя. Это я сам источник, а не ваш инсайд.
– На ваше место претендует Вадим Евсеев?
Да, все верно. Он сидит рядом, мы обсуждаем с остальным штабом рабочие моменты.
– То есть вы приняли для себя окончательное решение?
Соответствующее обращение к руководству есть, а там дальше видно будет.
– Резвухин и Маслов тоже намерены покинуть клуб. Это из-за финансовых сложностей «Амкара»?
Этого не знаю, такие вопросы лучше задавать им самим.
– Для вас это последний клуб?
Силы есть, а на все воля Бога. Работать дальше готов, а там, как Бог даст», — заявил Гаджи Муслимович.
Напомним, в среду пермяки вылетели из 1/4 финала Кубка России. «Амкар» проиграл курскому «Авангарду» по пенальти (6:7), основное время же завершилось нулевой ничьей.
Источник: «Спорт-Экспресс»