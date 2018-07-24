Денис Глушаков останется капитаном «Спартака» в новом сезоне

Полузащитник Денис Глушаков будет капитаном «Спартака» в новом сезоне. Футболист поблагодарил своих партнеров по команде за доверие на своей странице в социальной сети «Instagram».

«Я горд носить капитанскую повязку «Спартака». Спасибо команде, что они проголосовали сегодня за меня, и я остаюсь капитаном клуба. Горжусь ребятами и тем, что мы добились вместе чемпионства в сезоне-2016/2017. Нельзя на этом останавливаться, двигаемся только вперед!» — написал полузащитник.

В прошлом сезоне Глушаков также был капитаном московского клуба и сыграл в 22 матчах. По итогам сезона 2017/2018 «Спартак» в минувшем сезоне занял третье место и получил путевку в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Дениса Глушакова