Катарский телеканал заплатил ФИФА 100 млн долларов за выбор страны хозяйкой ЧМ-2022

Автор: Лидия Дидык 0

Катар 2022

Катарский государственный телеканал beIN Sports заплатил ФИФА 100 миллионов долларов за то, что страна была выбрана местом проведения ЧМ-2022. Данные об этом приводятся в книге Бониты Мерсиадеса, который провел откровенное интервью с бывшим главой ФИФА Йозефом Блаттером.

Чиновник сообщил, что узнал о победе Катара при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022 от Мишеля Платини, который поддерживал катарцев при голосовании. Тогда Блаттер и договорился о сделке с beIN Sports, а также получил гарантии, что Мохамед Бин Хаммам не будет участвовать в выборах главы ФИФА.

Блаттер был настолько уверен в победе Катара, что даже позвонил тогдашнему президенту США Бараку Обаме, чтобы сообщить, что заявка американцев, считавшихся фаворитами, проиграет.

Бывший глава ФИФА также рассказал, что первоначально поддерживавший заявку Австралии Франц Беккенбауэр получил взятку от Катара и проголосовал за арабскую страну.

Фото: Global Look Press
Источник: The Mail on Sunday

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