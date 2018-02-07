Роберт Левандовски хочет перейти в «Реал» летом, «Бавария» не собирается его удерживать

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски летом хочет перейти в мадридский «Реал». Игрок хочет сменить обстановку и готов начать с клубом переговоры о личном контракте.

При этом «Бавария» не будет стремиться удерживать игрока, если он не захочет продолжать карьеру в Мюнхене.

Отмечается, что агент Левандовски является хорошим знакомым руководителей «Реала» и находится с ними в контакте. В прошлом октябре клубы уже вели переговоры о возможном переходе игрока, который критиковал трансферную политику клуба.

В контракте игрока с мюнхенским клубом, который рассчитан до 2021 года, не прописана сумма отступных, при выплате которых «Бавария» обязана была бы отпустить его.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca