Роберт Левандовски хочет перейти в «Реал» летом, «Бавария» не собирается его удерживать

Автор: Лидия Дидык 0

Роберт Левандовски

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски летом хочет перейти в мадридский «Реал».  Игрок хочет сменить обстановку и готов начать с клубом переговоры о личном контракте. 

При этом «Бавария» не будет стремиться удерживать игрока, если он не захочет продолжать карьеру в Мюнхене.

Отмечается, что агент Левандовски является хорошим знакомым руководителей «Реала» и находится с ними в контакте. В прошлом октябре клубы уже вели переговоры о возможном переходе игрока, который критиковал трансферную политику клуба.

В контракте игрока с мюнхенским клубом, который рассчитан до 2021 года, не прописана сумма отступных, при выплате которых «Бавария» обязана была бы отпустить его.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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