Ромелу Лукаку стал игроком «Интера»

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку переедет в чемпионат Италии. Он присоединится к «Интеру». 

В качестве объявления перехода бельгийца в миланский клуб «нерадзурри» создали видео, в котором форвард в футболке команды говорит: «Интер» не для каждого. Поэтому я здесь».

Ранее появилась информация, Лукаку будет получать около 9 млн евро в год. «Красные дьяволы» продали футболиста за 65 млн евро.

Напомним, в прошло сезоне АПЛ нападающий провел 32 матча, забил 12 мячей и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter ФК «Интер»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Интер» хочет арендовать Ромелу Лукаку на 2 года

Ромелу Лукаку

«Интер» по-прежнему заинтересован в покупке Ромелу Лукаку

«Интер» предложит Ромелу Лукаку 5-летний контракт на 41 млн фунтов

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 