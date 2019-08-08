Ромелу Лукаку стал игроком «Интера»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку переедет в чемпионат Италии. Он присоединится к «Интеру».
В качестве объявления перехода бельгийца в миланский клуб «нерадзурри» создали видео, в котором форвард в футболке команды говорит: «Интер» не для каждого. Поэтому я здесь».
🤳 | THIS PLAYER…#NotForEveryone @RomeluLukaku9 pic.twitter.com/pDuKLiNS58
— Inter (@Inter) August 8, 2019
Ранее появилась информация, Лукаку будет получать около 9 млн евро в год. «Красные дьяволы» продали футболиста за 65 млн евро.
Напомним, в прошло сезоне АПЛ нападающий провел 32 матча, забил 12 мячей и сделал одну голевую передачу.
Фото: Global Look Press
Источник: Twitter ФК «Интер»