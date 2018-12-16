Кристиан Пулишич заинтересован в переходе в «Челси»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич по окончании сезона может продолжить карьеру в «Челси». 20-летний американец заинтересован в переходе в лондонский клуб.

Трансфер Пулишича могут согласовать уже в январе за 68 миллионов евро. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются «Тоттенхэм», «Бавария» и «ПСЖ».

Контракт Пулишича с «Боруссией» рассчитан до июня 2020 года. В этом же сезоне игрок уже сыграл 10 матчей в чемпионате Германии и отличился 1 голом и 2 ассистами.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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