Кристиан Пулишич заинтересован в переходе в «Челси»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич по окончании сезона может продолжить карьеру в «Челси». 20-летний американец заинтересован в переходе в лондонский клуб.

Трансфер Пулишича могут согласовать уже в январе за 68 миллионов евро. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются «Тоттенхэм», «Бавария» и «ПСЖ».

Контракт Пулишича с «Боруссией» рассчитан до июня 2020 года. В этом же сезоне игрок уже сыграл 10 матчей в чемпионате Германии и отличился 1 голом и 2 ассистами.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail