Лоран Косьельни стал игроком «Бордо»

Автор: Дарья Григорьева 0

Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни сменил клубную прописку. Игрок присоединился к «Бордо». 

Детали контракта не уточняются. Но ранее стало известно, что трансфер футболиста оценивали в 5 млн евро.

Напомним, Косьельни выступал за лондонцев с 2010 года. За английский клуб он провел 353 матча.

В прошлом сезоне защитник отыграл 17 матчей и забил три мяча.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Бордо»

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