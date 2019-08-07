Лоран Косьельни стал игроком «Бордо»

Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни сменил клубную прописку. Игрок присоединился к «Бордо».

Детали контракта не уточняются. Но ранее стало известно, что трансфер футболиста оценивали в 5 млн евро.

Les supporters : "ANNONCE @6_LKOSCIELNY " !!! Le CM : 👍 Bienvenue Laurent 😁 pic.twitter.com/3op22QAzu1 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 6, 2019

Напомним, Косьельни выступал за лондонцев с 2010 года. За английский клуб он провел 353 матча.

В прошлом сезоне защитник отыграл 17 матчей и забил три мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Бордо»