Лоран Косьельни стал игроком «Бордо»

Защитник «Арсенала» Лоран Косьельни сменил клубную прописку. Игрок присоединился к «Бордо».
Детали контракта не уточняются. Но ранее стало известно, что трансфер футболиста оценивали в 5 млн евро.
Les supporters : "ANNONCE @6_LKOSCIELNY" !!!
Le CM : 👍
Bienvenue Laurent 😁 pic.twitter.com/3op22QAzu1
— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 6, 2019
Напомним, Косьельни выступал за лондонцев с 2010 года. За английский клуб он провел 353 матча.
В прошлом сезоне защитник отыграл 17 матчей и забил три мяча.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Бордо»