«ПСЖ» предложил кандидатуру Неймара «Реалу»

Нападающий «ПСЖ» Неймар может оказаться в мадридском «Реале». Парижане предложили услуги игрока «сливочным».

Как сообщается, лидер французского чемпионата уже не в первый раз предлагает бразильца королевскому клубу. Испанцы отвечали отказом. Причем возможность приобретения была несколько месяцев назад, но сейчас мадридцы не рассматривают этот переход.

«Барселона» продолжает оставаться для форварда приоритетным вариантом, но между сине-гранатовыми и «ПСЖ» существуют натянутые отношения, что затрудняет переговоры.

Напомним, Неймар в завершившемся сезоне Лиги 1 провел 17 матчей, забил 15 мячей и сделал восемь голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca