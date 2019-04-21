Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Атлетик Бильбао»

Автор: Никола Косич 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал свой комментарий о матче с «Атлетик». «Реал Мадрид» на Сантьяго Бернабеу добился победы со счётом 3:0.

«Мы провели великолепный матч. Нам также удался первый тайм. Мы должны быть довольны тем, что сделали. «Реал» сыграл очень хорошо. Важно, что голкипер не пропустил ни одного гола. От этого меняется настроение. Теперь нас ждет очень сложная игра с «Хетафе». Мы должны быть готовы этому матчу», – сказал Зидан.

По результатам 33 туров чемпионата Испании «Реал» c 64 очками расположился на 3 месте с отставанием от лидирующей «Барселоны» в 13 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: El Chiringuito

 

 

 

 

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