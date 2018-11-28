Гвардиола раскрыл секрет успеха французских команд

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги вчерашней встречи с «Лионом». Матч в Лиге чемпионов завершился для команд ничьей (2:2). 

«Мы очень довольны. «Лион» – одна из самых сильных команд, с кем мне доводилось играть. Они готовы физически, у них острые контратаки. Выйти в плей-офф было нашей основной целью. Теперь мы постараемся набрать еще очко, чтобы финишировать первыми в группе.

Французские команды всегда очень сильны физически, поэтому они чемпионы мира. У них есть класс, они не теряют мяч, и они хороши» — заявил Гвардиола.

Напомним, что сейчас в Лиге чемпионов в группе F «Манчестер сити» занимает первое место с 10 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт УЕФА

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