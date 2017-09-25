«ПСЖ» опроверг информацию о предложенном бонусе Эдинсону Кавани в обмен на то, чтобы отдать право бить пенальти Неймару

«ПСЖ» опроверг информацию о том, что форварду Эдинсону Кавани был предложен бонус в размере одного миллиона евро в обмен на то, чтобы отдать право Неймару исполнять пенальти. Парижский клуб заявил, что данная информация не соответствует действительности.

Напомним, что Кавани отклонил предложение президента клуба Нассера Аль-Хелайфи, согласно которому уругваец получил бы бонус в размере 1 миллиона евро в обмен на отказ от исполнения 11-метровых в пользу партнера по атаке Неймара.

По условиям контракта с парижанами, Кавани мог дополнительно заработать 1 млн евро как лучший снайпер чемпионата Франции, но Аль-Хелайфи предложил ему бонус независимо от итогов бомбардирской гонки.

После отказа Кавани Аль-Хелайфи направил своих представителей к Неймару, чтобы убедить того уступить уругвайцу право на исполнение пенальти. Однако бразилец тоже не захотел выполнять просьбу президента «ПСЖ».

Фото: Global Look Press

Источник: Le Parisien