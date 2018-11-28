Ответный матч Кубка Либертадорес может пройти в Катаре

Автор: Дарья Григорьева 0

Стало известно наиболее вероятное место проведения ответного матча финала футбольного Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Встреча может состояться в столице Катара Дохе. 

Южноамериканская конфедерация футбола рассматривает Доху в качестве основного варианта. Но есть также предложения о проведении игры в Бразилии, США и Парагвае.

Ранее,  27 ноября КОНМЕБОЛ решил перенести матч за пределы Аргентины.

Напомним также, что болельщики «Ривера» напали на автобус «Боки». Во время атаки пострадали несколько игроков последней команды. В результате, игра была перенесена на сутки, а потом на неопределенную дату. Вероятно, матч пройдет 8 или 9 декабря.

Фото: Global look Press
Источник: TyC Sports

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