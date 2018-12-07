Игорь Акинфеев: «Наверное, моя история с ЦСКА – это любовь»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к московскому клубу, воспитанником которого он является. Бывший вратарь сборной России дебютировал за ЦСКА в 2003 году.

«Не могу сказать ни одного плохого слова в адрес ЦСКА. Даже в те годы, когда у нас было не слишком много денег, не было полей, я не чувствовал себя ненужным или в чем-то обиженным. С детства мечтал быть только в ЦСКА, мечтал играть в основном составе. Не знаю, откуда взялась эта упертость, но она была всегда, есть и сейчас», — сказал 32-летний Акинфеев.

Также голкипер объяснил, почему не стал покидать ЦСКА, несмотря на интерес со стороны зарубежных клубов: «Когда мне говорят, что я слишком засиделся в одном клубе, побоялся изменить жизнь, я даже не считаю нужным кого-то переубеждать. Мне проще согласиться: да, засиделся, побоялся — пусть они будут правы, а я не прав. Потому что объяснять людям по 150 раз, как это все происходит… Наверное, это любовь. Если бы эта любовь была не взаимной, меня бы в ЦСКА не было. В жизни ведь все то же самое: невозможно долго любить человека, который тебя не любит».

Акинфеев оказался в молодежной команде ЦСКА в 1991 году и выступал за неё на протяжении 11 лет. В 2002 году Игорь перебрался в основу «армейцев» и с тех пор провёл за клуб более 400 матчей, завоевав 20 трофеев, среди которых шесть титулов чемпиона России, шесть Кубков и семь Суперкубков страны, а также Кубок УЕФА в сезоне-2004/05.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт