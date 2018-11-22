В Красноярске выпустят пиво «Аленичев безалкогольное»

У красноярских предпринимателей появилась необычная идея по продаже напитка. Они планируют выпускать пиво с названием «Аленичев безалкогольное».

Идея возникла после того, когда главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев был обвинен в вождении в нетрезвом виде. Он отказался пройти медицинское освидетельствование и спустя время заявил, что в тот вечер пил только безалкогольное пиво.

«Дмитрий Анатольевич прославил безалкогольное пиво на всю страну круче, чем реклама по федеральным каналам во время чемпионата мира по футболу. В итоге у нас пришла такая идея. Жалко только, что вместо рассказов о том, как он пьет два дня безалкогольное пиво, великий футболист мог посвятить выходные мастер-классам для детей где-нибудь в Козульке», – прокомментировал идею один из руководителей красноярского супермаркета пива OKTOBEERFEST

По словам совладельца, сейчас идут переговоры о поставках и работа по получению прав на название нового сорта.

Фото: Global Look Press

Источник: «Сибирское Агентство Новостей»