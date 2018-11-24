ФИФА помешала независимому антидопинговому расследованию перед ЧМ-2018

Глава следственной палаты комитета ФИФА по этике Мария Клаудиа Рохас помешала провести независимое антидопинговое расследование. Расследование должно было пройти с участием юриста и эксперта по допингу Ричарда Макларена перед чемпионатом мира 2018 года в России.

В конце августа 2017 года Макларен, известный докладом о государственной системе допинга в России, планировал встретиться с Рохас с штаб-квартире ФИФА в Цюрихе. Он хотел обсудить новые данные о расследовании допинга в российском спорте, в том числе о Виталии Мутко, которого считал лидером допинговой системы в России. Незадолго до запланированной встречи Рохас сообщила, что не сможет посетить Цюрих.

В середине сентября 2017 года Рохас отправила Макларену электронное письмо, в котором написала, что заинтересована в привлечении специалиста к работе комитета ФИФА по этике. также Рохам попросила, чтобы Макларен представил конкретные предложения относительно сотрудничества. Макларен согласился и заявил, что к концу месяца соберет интервью с осведомителями и новый анализ допинг-проб российских спортсменов.

29 сентября канадский эксперт отправил письмо с собранными материалами. Переписка длилась вплоть до января 2018 года. Тогда Рохас предложила Макларену связать по телефону или при помощи видеоконференции. После непродолжительного общения Рохас обратилась в ВАДА с просьбой порекомендовать независимые организации или компании, способные провести антидопинговое расследование. После того, как Макларен попросил объяснить. что происходит, Рохас заявила, что отныне делом занимается антидопинговый отдел ФИФА, а не комитет по этике.

Позже в ФИФА заявили, что расследование Макларена требовало крупных вложений, а после пришли к выводу, что независимых расследований и вовсе не требуется. Таким образом, как утверждает Spiegel, Рохас предотвратила независимое расследование перед чемпионатом мира в России, которое могло выявить неудобные детали о стране-хозяйке турнира.

«Теперь я понимаю, почему наши переговоры затянулись. Что-то происходит за кулисами, и я об этом ничего не знал. Теперь я понимаю, что они не планировали проводить независимое расследование на самом деле», — сказал Макларен.

Фото: Global Look Press

Источник: Spiegel