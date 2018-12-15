Лондонский «Арсенал» нацелился на игрока «Барсы»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес привлек внимание «Арсенала». Игрок может перейти в лондонский клуб. 

Руководство «Барселоны» сообщило агентам молодого футболиста, что они могут искать для Суареса другую команду. Спустя время «Арсенал» получил предложение от представителей игрока о подписании полузащитника за 14 млн фунтов.

Ранее была информация, что хавбеком интересуются «Челси» и «Милан».

Напомним, что Денис Суарес перешел в каталонский клуб в 2016 году. В этом сезоне чемпионата Испании он провел только один матч.

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Барселона», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Бавария» и еще 12 клубов планируют создать Суперлигу

«Манчестер Сити», «Бавария» и «Барселона» претендуют на нападающего «Лилля»

Фабрегас

«Челси» начал искать замену Сеску Фабрегасу

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 