«Ливерпуль» побил собственный рекорд

В матче 35-го тура Английской Премьер-лиги «Кардифф» принимал «Ливерпуль». Встреча закончилась победой гостей — 2:0.

Таким образом, «красные» установили рекорд клуба по количеству набранных очков в премьер-лиге. В нынешнем сезоне команда Юргена Клоппа набрала 88 баллов.

Напомним, прошлое достижение было установлено в сезоне-2008/09. Тогда у «Ливерпуля» в активе было 86 очков.

Английская премьер-лига была утверждена в 1992 году. Нынешний сезон — 27-й. Отметим, что в 14 из 26 предыдущих сезонов «Ливерпулю» хватило бы 88 очков для чемпионства.

Фото: Global Look Press

Источник: Gracenote