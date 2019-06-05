Павел Дацюк перешел в «Автомобилист»

Форвард Павел Дацюк переехал в Екатеринбург. Он стал игроком «Автомобилиста».

По информации источника, соглашение 40-летнего хоккеиста с клубом из Екатеринбурга рассчитано на один сезон.

Напомним, 1 мая 2019 года Дацюк объявил об уходе из СКА. Он играл за СКА с 2016 года. В составе питерских «армейцев» нападающий выиграл Кубок Гагарина и стал победителем регулярного чемпионата КХЛ.

В минувшем сезоне 40-летний форвард принял участие в 54 матчах КХЛ. Он забросил 12 шайб и отдал 30 результативных передач.

Отметим, что Дацюк начинал свою карьеру в Екатеринбурге в 1994 году. За «Автомобилист», «Спартак» и «Динамо-Энергию» Павел отыграл шесть сезонов, после чего перешёл в «Ак Барс».

Фото: Global Look Press

Источник: KHL Media Team