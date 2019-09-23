Томас Цорн поставил лайк шуточному комментарию под речью Олега Кононова 2018 года, а потом убрал лайк

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поставил лайк комментарию о главном тренере клуба Олеге Кононове. Комментарий был оставлен под видео, где белорусский специалист выступает с речью. Однако спустя некоторое время Цорн убрал лайк.

В апреле 2018 года 53-летний специалист выступал с мотивационной речью в гостинице «Россия». Сегодня в Instagram начали выкладывать видео с выступления Олега Кононова.

Отмечается, что один из пользователей социальной сети оставил комментарий: «Кличко нервно курит в сторонке». Томас Цорн лайкнул этот комментарий.

После этого полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков выставил историю в Instagram, в которой он отреагировал на лайк Цорна.

«Срочно сослать в бэк-офис!» – написал Глушаков.

После этого Томас Цорн убрал лайк к комментарию под речью главного тренера команды Олега Кононова.

«Будьте вы смелыми. Ну и что, ну проиграли игру, ну вызовут вас на ковер руководители, ну и что?

У тебя в голове: «Да, сегодня я проиграл, но завтра я выиграю, послезавтра выиграю, я играю, мои игроки радуются этому футболу, и все равно жизнь покажет, что я прав».

Надо идти именно к этому футболу. Я хочу, чтобы многие тренеры в первую очередь были в своей методике привязаны все равно к атаке. Еще раз повторю, мы же приходим, и зрители приходят смотреть на красивый футбол, чтобы получить удовольствие», – речь Олега Кононова в гостинице «Россия».

Напомним, в прошлом сезоне защитник Андрей Ещенко и хавбек Денис Глушаков поставили лайки под публикацией в Instagram с критикой Массимо Карреры, который возглавлял тогда команду. После этого футболистов отправили в дубль «Спартака».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: инстаграм RedWhite