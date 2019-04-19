Яя Туре может продолжить карьеру в России

Автор: Роман Шлуинский 0

Агент ивуарийского полузащитника Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал о будущем своего клиента. В данный момент 35-летний футболист пребывает в статусе свободного агента.

«Думаю, где-то дней через 10-15 будет информация. Есть реальный вариант с российским чемпионатом. Какой клуб? Я не стесняюсь рассказать, но есть определенные нюансы, которые нужно решить. Это юридические формальности. Но я хочу, чтобы он приехал в Россию», — рассказал Селюк.

Напомним, последней командой Яя Туре был «Олимпиакос». Футболист покинул греческий клуб в декабре прошлого года. Ранее ивуарийский полузащитник выступал за «Металлург», «Монако», «Барселону» и «Манчестер Сити».

Фото: Global Look Press
Источник: Рейтинг букмекеров

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